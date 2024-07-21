По словам Дмитрия Наталухи, в Раде разрабатывают схему, благодаря которой бронирование поможет привлечь в бюджет $5 млрд.

Объемы теневого экономического бронирования в Украине составляют от $700 млн до $2 млрд в год. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, сейчас народные депутаты утвердили схему стратегического бронирования, но работают над вариантами, при которых эти расходы шли бы не "в тень", а в государственный бюджет. Как сказал нардеп, если воплотить в жизнь один из проектов, то в госказну привлекут 5 млрд долларов, что составляет 40% дополнительного бюджета на армию.

"Есть на самом деле три возможных сценария. Сценарий номер один - оставить все как есть. Есть какой-то хаос, ничего с ним не поделать, его не трогать и пусть он закрепит теневое экономическое бронирование", - сказал Наталуха. Видео дня

Наиболее справедливой, говорит политик, является идея, которая заключается в том, что бронируется вся экономика и получают защиту от призыва 50% работников. По его мнению, таким образом в Украине исчезнет безработица. В то же время на этом пути есть проблема - необходимость повысить налоги.

"Схема наиболее справедливая и даст возможность бизнесу не нести дополнительных расходов и иметь возможность сохранить бизнес и сотрудников. Есть нюанс: если мы бронируем всю экономику и в каждом предприятии бронируем 50% военнообязанных, то тогда у нас уровень безработицы упадет до нуля", - считает Наталуха.

Бронирование в Украине - последние новости

В Раде рассказали о новой идее относительно экономического бронирования. По словам председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, рассматривается вариант, при котором бизнес будет "оплачивать" его товарами и услугами.

Также УНИАН сообщал, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации. По данным Минэкономики, всего в Украине для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 миллиона человек.

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