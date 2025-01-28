Масштабная мобилизация студентов в Украине 2025 пока не проводится.

На фоне войны против РФ мобилизация в Украине продолжится до мая. В армию для отражения агрессии призывают мужчин, которые соответствуют возрастным и прочим требованиям. В то же время мобилизация студентов в Украине не проводится. Отсрочка предусмотрена для тех из них, которые подпадают под соответствующие критерии.

Рассмотрим, в каком случае не будут призывать студентов.

Мобилизация для студентов - кто освобожден от службы

От службы в армии даже в рамках мобилизации освобождены те учащиеся в университете, у которых последовательное первое высшее образование и выбрана дуальная или дневная форма.

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При это не имеет значение контракт это или бюджет и сколько студенту лет. Самое главное, чтоб это высшее образование было первым.

Также в армию не будут принудительно забирать аспирантов, докторантов и ассистентов стажеров. Стоит помнить, что отсрочка студентам не предоставляется сама собой - ее нужно оформить самостоятельно через ТЦК. Без этого, их можно мобилизировать. Отсрочку можно проверить через "Резерв+".

Кого из студентов могут мобилизовать

Хотя теперь вы знаете, что всеобщая мобилизация студентов пока не предусмотрена, есть все же те, кого могут призвать. Речь идет о мужчинах, у которых:

идет процесс получения второго и более высшего образования;

вечернее обучение или заочка.

Также в список входят бывшие срочники и лица, которые прошли военную кафедру.

Еще одной зоной риска является то, что с нового учебного года появится базовая общевойсковая подготовка. При этом тех студентов, которые завалят экзамен по новому предмету, будут отчислять.

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