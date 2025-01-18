Сергей Мельник подчеркнул, что БОВП "является обязательной абсолютно для всех".

В Украине студентов, которые не сдадут экзамен по базовой общевойсковой подготовке (БОВП) или откажутся от принятия присяги, будут отчислять из вузов. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Сергей Мельник.

"Хочу подчеркнуть, что она (БОВП - УНИАН) является обязательной абсолютно для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу - они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях", - сказал он.

По словам Мельника, в связи с российской агрессией каждый гражданин Украины должен освоить военную методику, пройти военное обучение:

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"Это в будущем принесет пользу не только в военной службе, но и в гражданской жизни".

Базовая общевойсковая подготовка для студентов - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН с сентября 2025 года в высших учебных заведениях начнется базовая общевойсковая подготовка. Она будет предусматривать 300 академических часов и состоять из двух частей: 90 часов теории в учебных заведениях, а остальные, 210 часов - практика в воинских частях и центрах.

Курс будет включать тактическую, разведывательную и психологическую подготовку; основы воинской дисциплины; домедицинскую помощь; обращение с оружием.

После прохождения БОВП студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

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