Адвокат оценил перспективы призыва в ряды ВСУ лиц с инвалидностью первой группы.

В Украине могут расширить список мужчин, которые подпадают под мобилизацию, добавив в него лиц с инвалидностью третьей группы. Ранее в Верховную Раду подали соответствующий законопроект. Призыв этой категории мужчин предлагается осуществлять с их согласия.

Как пояснил "Фактам ICTV" адвокат Иван Либерман, третья группа - это легкая инвалидность, то есть, это легкие расстройства здоровья, которые позволяют человеку воевать.

"Кроме того, принимать участие в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и тому подобное. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", - поясняет эксперт.

Он также усомнился в формулировке "с согласия", предположив, что в будущем эта норма может означать обязательную мобилизацию. По его словам, мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы, вероятно, будет проходить на основании нормы закона о том, что все граждане Украины должны служить в армии.

"Кроме того, многие из украинцев еще до войны делали себе справки об инвалидности III группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и тому подобное. Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно, по согласию, а потом и обязательно служить в войске, - отметил Либерман, добавив, что мобилизация возможна лишь после тщательного осмотра врачами.

Ранее сообщалось, что владельцы "белых билетов" в условиях военного положения могут быть мобилизованы. Речь идет об "ограниченно пригодных" и "непригодных к воинской службе в мирное время, ограниченно пригодных в военное".

Недавно военное положение в Украине и сроки мобилизации продлили почти до зимы - до 21 ноября 2022 года.