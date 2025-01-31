Как говорят ушедшие в СЗЧ, чем дольше будет продолжаться война, "тем больше будет таких, как я".

Украина испытывает нехватку людей на фронте, и одной из составляющих является то, что военнослучащие массово покидают свои части и уходят в СОЧ (далее СЗЧ - самовільне залишення частини). Как пишет The Guardian, точная цифра является военной тайной, но официальная власть признает, что их число велико.

Так, один из ушедших в СЗЧ рассказал изданию, что в начале российского вторжения пошел добровольцем и "был готов отдать свою жизнь", однако со временем его отношение изменилось.

Россияне разбивали позиции ВСУ в пух и прах, а старшие командиры отдавали нереальные приказы. Так, во время обороны одного из зданий ему на плечо упала панель. Ему просто сделали укол, чтобы уменьшить боль, а затем сказали вернуться на фронт. "Я понял, что я никто. Просто номер", - говорит он. В мае того же года он покинул свой пост, чтобы пройти курс лечения, и не вернулся.

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"Все устали. Настроение изменилось. Раньше люди обнимали солдат на улицах. Теперь они боятся, что их призовут в армию", - говорит он.

Другой ушедший в СЗЧ рассказал, что участвовал в наступательных операциях на юге Николаевской и Херсонской областей. Зимой 2022 года он поссорился с новым командиром, безуспешно просил о переводе и получил ранение.

"Я дошел до точки кипения. И я решил уйти туда, где меня никто не найдет", - говорит он.

Он добавил, что снова возьмет в руки оружие, если россиян войдут в его город или если украинская армия станет по-настоящему реформированной в стиле НАТО, с лучшими генералами. На вопрос, счастлив ли он, он ответил: "Я жив. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет таких, как я".

Ольга Решетилова, уполномоченный Украины по защите прав военнослужащих, сказала, что понимает, почему некоторые люди уходят в самоволку.

"Это естественно в ситуации, когда три года идет большая война. Люди измотаны. Они хотят видеть свои семьи. Их дети растут без них. Отношения разрушаются. Жены и мужья не могут ждать вечно. Они чувствуют себя одинокими", - отмечает она.

По ее словам, у многих военнослужащих неустойчивое психическое здоровье, и нбольшой конфликт со старшим офицером мог "спровоцировать" их на побег из части.

"Это сложная и запутанная проблема. Мы не можем решить ее с помощью уголовного наказания. Если встанет выбор между смертью и тюрьмой, конечно, в этот момент вы выберете второе", - сказала она

Как рассказал Андрей Гребенюк, сержант-майор пехотного батальона, воюющего в донецком областном городе Великая Новосилка, солдаты уходят в самоволку "довольно часто".

"Некоторые возвращаются. Некоторые нет… Дело не столько в ранениях, сколько в моральном духе. Им нужна психологическая перезагрузка. Они уходят к своим семьям и снова появляются через пару месяцев", - рассказал он.

СЗЧ в Украине - новости

Ранее в Генштабе сообщали, что около 60% тех, кто после самовольного оставления части (СЗЧ) изъявил желание служить дальше и подали рапорт в приложении "Армия+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях.

Также УНИАН писал, что военнослужащий Сергей Гнездилов, совершивший публичное СЗЧ в прошлом году, сделал заявление о возвращении на службу в ВСУ.

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