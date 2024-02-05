Мобилизация должна быть оптимизирована таким образом, чтобы охватывать не только "белые" сегменты украинской экономики, но и прежде всего теневую часть, ведь именно там сосредоточены рабочие, которые получают зарплату в конвертах и не платят налоги. Такое мнение высказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"Давайте поразмышляем так. Силам обороны нужны дополнительные люди, и сейчас идет работа над тем, чтобы изменить саму систему и оптимизировать систему мобилизации. Но, если будет решена проблема тех нескольких миллионов людей, которые сейчас непонятно где, это даст возможность определенным образом по-новому посмотреть на бронирование на предприятиях. Потому что эти несколько миллионов заняты в теневой экономике", - пояснил Головко.

По его словам, люди, работающие в "тени", платят минимальные налоги, а иногда и вообще обходятся без каких-либо отчислений. А значит, их мобилизация не приведет к уменьшению налогов и кризиса.

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"Если "теневая" ниша будет охвачена, не нужно будет забирать человека с предприятия, которое приносит налоги, экспортные средства, пошлины и т. д,. И дает государству деньги на содержание Сил обороны. Поэтому если будут фокусироваться только на предприятиях, бронировать или не бронировать, но не смотреть в другие общественные сферы, то мы не решим этот вопрос с мобилизацией", - отметил Головко.

Он подчеркнул: когда мобилизационные мероприятия охватят "неопределенный" сегмент украинской экономики, не будет такого давления на предприятия.

"Президент говорил, что одного военного 5-6 человек кормят и удерживают своими налогами. И мы видим этих 5-6 человек, которые удерживают военнослужащего, потому что они ходят каждый день на работу в белый открытый бизнес. Но мы не видим еще 4 человек, которые и не платят налоги, и не воюют. И, мне кажется, сюда надо смотреть", - резюмировал эксперт.

Ранее в Европейской Бизнес Академии также обратили внимание, что под мобилизацию в Украине чаще всего попадают официально трудоустроенные работники, поскольку их проще всего найти. Поэтому, если не сделать механизм мобилизации прозрачным и справедливым, в Украине вырастет количество "зарплат в конвертах", а люди будут работать неофициально. И в конце концов бюджет все равно не получит налоги, необходимые на финансирование ВСУ.