Нововведения по военному учету не распространяются на дипломатические учреждения за рубежом.

После введения новых правил воинского учета военнообязанных украинцев, находящихся за границей, начал интересовать вопрос, а могут ли им вручить повестку.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак отметил, что консульским учреждениям за рубежом не предоставили права раздавать повестки, поэтому они этого не смогут делать, сообщает "24 канал".

Напомним, с конца 2022 года консульские учреждения должны информировать украинцев призывного возраста, находящихся за границей, о мобилизации в Украине; способствовать их возвращению на Родину во время военного положения; в 7-дневный срок сообщать о взятии или снятии с консульского учета лиц призывного возраста среди украинцев; вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся на временном консульском учете.

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"Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за рубежом", - подчеркнул юрист.

То есть нововведения по военному учету только расширяют географию вручения повесток на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за рубежом.

Новые правила воинского учета в Украине

Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Об этом свидетельствует принятое 30 декабря 2022 года постановление под № 1487. Часть этих нововведений касается информирования военнообязанных украинцев за рубежом о проведении мобилизации в Украине.

Напомним, после начала большой войны с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и мобилизацию. Сейчас они действуют до 18 августа 2023.

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