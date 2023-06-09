Он подчеркнул, что военный билет не относится к документам, удостоверяющих личность и гражданство.

Адвокат Роман Симутин рассказал, как реагировать на требования предоставить военный билет. В своем YouTube-канале юрист смоделировал ситуацию, при которой военнообязанного украинца в любом месте останавливают представители ТЦК и просят предоставить военный билет, обосновав это тем, что во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы.

"А если откажетесь – тогда вас задержат и привлекут к административной ответственности по ст. 210 КУоАП", - говорит Симутин.

Представители военкоматов в таких случаях ссылаются на статью 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и постановление КМУ №1456 от 29.12.21 г. или же и на приказ начальника ВГА носить с собой военно-учетные документы для проверки.

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Адвокат отметил, что действительно, статьей 8 упомянутого закона начальникам военно-гражданских администраций разрешено устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности частью 7 предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и т.п. в определенном правительством порядке.

"А куда же этот порядок отсылает? В пункт 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус лица. И не просто так, а только при наличии 7 оснований, например, если вы совершили правонарушение и т.п.", - говорит Симутин.

К документам, удостоверяющим личность и гражданство, относится паспорт, в том счете заграничный. А документы, удостоверяющие личность и ее специальный статус – это удостоверение водителя и удостоверение мигранта.

"Военный билет в этом перечне отсутствует", - подчеркнул юрист.

Поэтому, по его словам, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылается ТЦК, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. А значит, угрозы о привлечении по ст. 210 КУоАП и задержания можно рассматривать в судебном порядке.

Есть ли ограничения для военнообязанных в Украине без военного билета?

Ранее адвокат Никифорчук прокомментировал сообщение своих подписчиков о том, что в Украине без военного билета нельзя трудоустроиться или полечиться.

Адвокат Кравец называет дискриминацией отказ в приеме на работу из-за отсутствия военного билета.

Юрист Межирицкий подчеркнул, что вас не имеют права уволить с работы, если у вас нет военного билета.

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