Также от мобилизации освобождается кто-то из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка.

Верховная Рада предусмотрела освобождение от мобилизации беременных женщин-военнослужащих или находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно освобождения от военной службы некоторых категорий граждан" (регистрационный номер 7209) проголосовало 317 народных депутатов.

Согласно закону, также от мобилизации освобождается кто-то из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка.

До принятия этого закона освобождение от контракта по семейным обстоятельствам беременных женщин-военнослужащих, женщин-военнослужащих в отпуске для ухода за ребенком, одного из супругов, если оба супруга проходят военную службу и у них есть ребенок или несколько несовершеннолетних детей, во время военного положения было невозможным.

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