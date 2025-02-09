По мнению Тимочко, положительным является то, что программой привлечения украинцев в возрасте 18-24 лет в ряды ВСУ занимается Минобороны.

Государство должно демонстрировать, что уважает и ценит молодежь, которая идет добровольно служить, и не забывает и поддерживает тех, кто мобилизован в соответствии с призывным возрастом. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его убеждению, положительным является то, что программой привлечения украинцев в возрасте 18-24 лет в ряды ВСУ занимается Минобороны.

"Раньше эту тему хотели "оседлать" политики, которые слабо понимали, как работает армия и мотивацию привлечения людей на военную службу. Мне кажется, сейчас важно, когда МОУ готовит такие предложения, - чтобы не было перекосов. С одной стороны - крайне важно привлекать молодежь, и финансовая сторона здесь не является крайней среди мотивационного порядка", - заявил он в эфире Эспрессо.

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Тимочко утверждает, что с другой стороны нужно понимать, чтобы не было внутриармейских перекосов. То есть, когда молодой человек приходит на военную службу, а ему говорят:

"Ты пришел на короткий срок, получил такую сумму денег, которую я не буду иметь и за полгода, поэтому, друг, все боевые задачи ложатся на тебя".

Именно поэтому надо предотвратить такие внутренние конфликты или подобные предубеждения.

"Поэтому главное - не сорвать хорошую инициативу привлечения молодых лиц мобилизационного возраста, которые еще не достигли призывного возраста. Я думаю, что мотивация должна идти параллельно - это контракты для молодежи особенно на специальные профессии, которые технологически характерны более для молодого поколения, а также должны работать мотивационные процессы к привлечению на службу и тех, кому уже исполнилось 25 лет", - добавил он.

По его мнению, "государство должно демонстрировать, что уважает и ценит молодежь, которая идет добровольно служить, и не забывает и поддерживает тех, кто мобилизован в соответствии с призывным возрастом".

Тимочко добавил, что финансовая составляющая должна пересматриваться и рассматриваться для всех военнослужащих. Это нужно для того, чтобы не возникало внутреннего ощущения несправедливости: те, кто пришел служить сейчас, получают больше преимуществ, чем те, кто на фронте с первых дней.

Служба в ВСУ для молодежи: что известно

В ближайшее время молодежь в возрасте 18-24 лет начнут привлекать к военной службе по контракту на особых условиях. Однако о принудительной мобилизации в данном случае речь не идет, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, контракт будет заключаться сроком на один год и, кроме высокого денежного обеспечения, он будет предусматривать ряд дальнейших льгот, например, бесплатное высшее образование и беспроцентный кредит на жилье.

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