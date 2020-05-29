Митингующие зажгли фаеры и перекрыли Крещатик: в центре Киева образовалась пробка (фото, видео)

Инвесторы, вложившие деньги в квартиры от банка “Аркада”, вышли на улицу с целью привлечения внимания чиновников и президента Украины к действиям застройщика.

На столичном Крещатике проходит митинг инвесторов банка "Аркада" за возобновления строительства жилых комплексов, участники акции перекрыли центральную улицу Киева.

Как сообщает корреспондент УНИАН, инвесторы, вложившие деньги в квартиры от банка “Аркада”, вышли на улицу с целью привлечения внимания чиновников и президента Украины к действиям застройщика, который постепенно в 2018-2019 годах приостановил строительство проинвестированных домов.

Основой бессрочной акции является массовый митинг 29 мая и два палаточных городка, которые будут установлены под банком "Аркада" и под КГГА и, по словам организаторов, будут там находиться, пока не будет возобновлено строительство.

Как сообщал УНИАН, ранее, во время митинга к протестующим вышел представитель банка и заверил, что также заинтересован в решении этого вопроса в пользу вкладчиков, однако им придется еще ждать.

После этого колонна отправилась к Офису президента – люди передали письмо главе государства и в НАБУ. Далее митингующие пошли к КГГА, где намеревались поставить палатки и перекрыть Крещатик. Пеший митинг сопровождала автоколонна семей пострадавших вкладчиков.

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