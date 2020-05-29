Митингующие зажгли фаеры и перекрыли Крещатик: в центре Киева образовалась пробка (фото, видео)
На столичном Крещатике проходит митинг инвесторов банка "Аркада" за возобновления строительства жилых комплексов, участники акции перекрыли центральную улицу Киева.
Как сообщает корреспондент УНИАН, инвесторы, вложившие деньги в квартиры от банка “Аркада”, вышли на улицу с целью привлечения внимания чиновников и президента Украины к действиям застройщика, который постепенно в 2018-2019 годах приостановил строительство проинвестированных домов.
Основой бессрочной акции является массовый митинг 29 мая и два палаточных городка, которые будут установлены под банком "Аркада" и под КГГА и, по словам организаторов, будут там находиться, пока не будет возобновлено строительство.
Как сообщал УНИАН, ранее, во время митинга к протестующим вышел представитель банка и заверил, что также заинтересован в решении этого вопроса в пользу вкладчиков, однако им придется еще ждать.
После этого колонна отправилась к Офису президента – люди передали письмо главе государства и в НАБУ. Далее митингующие пошли к КГГА, где намеревались поставить палатки и перекрыть Крещатик. Пеший митинг сопровождала автоколонна семей пострадавших вкладчиков.
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