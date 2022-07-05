На презентации присутствовали представители Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa и другие.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал мировые технологические компании присоединиться к "диджитал лендлизу" Украины.

Как сообщает Минцифры в Telegram, во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария) Федоров презентовал Digital4Freedom — международную инициативу стремительного восстановления и развития Украины через инновации и цифровизацию.

Она является частью глобальной платформы UNITED24, в рамках которой компании могут делать денежные взносы для восстановления Украины.

На презентации присутствовали, в частности представители Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa и другие.

"Наше предложение топовым технологическим компаниям мира — это диджитал лендлиз. Каждый может присоединиться к строительству цифрового будущего и внести свой вклад в развитие цифровой Украины", - отметил Федоров.

Впоследствии Федоров в Telegram сообщил, что первые украинские компании уже готовы присоединиться к "диджитал лендлизу" для Украины.

"Сразу после презентации нашей инициативы Digital4Freedom мы подписали меморандум с "Киевстар", Vodafone и Datagroup-Volia о выделении более 400 млн грн для президентской платформы UNITED24", - отметил Федоров и поблагодарил компании за поддержку.

Министр сообщил, что все выделенные средства пойдут на цифровые услуги, защиту реестров и топовые цифровые проекты, которые были представлены на конференции.

Как сообщал УНИАН, сегодня на конференции в Швейцарии презентован проект плана восстановления Украины.

Финансировать мероприятия плана собираются за счет арестованных российских активов, грантов и льготных кредитов, инвестиций частного сектора и внебюджетных взносов, а также средств государственного бюджета Украины.

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