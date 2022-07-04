Наталья Гуменюк отметила, что на остров еще никто не высаживался

В Вооруженных силах Украины прояснили ситуацию со Змеиным. Флаг Украины на острове еще не подняли, но он уже там.

Об этом сообщила спикер Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк.

"Флаг доставили на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, потом будет установлен", - заявила Гуменюк.

При этом она указала, что ее слова о поднятии флага необходимо "понимать метафорически".

"На остров никто не высаживался. То кто его будет устанавливать, поднимать? И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ", - подытожила спикер ЮК ВСУ

Как ранее сообщал УНИАН, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

По данным Forbes, россияне потеряли на Змеином и в окружающих водах техники на 915 миллионов долларов. Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он участвовал в оккупации змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.

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