Трамп может временно закрыть вопрос вступления Украины в НАТО, считает аналитик по вопросам международных отношений.

США продолжат поддерживать Украину и во время президентства республиканца Дональда Трампа. Даже если мирные переговоры между Украиной и РФ состоятся, и будет достигнута договоренность о прекращении огня, Штаты продолжат оказывать помощь украинскому государству.

При этом сейчас самый вероятный сценарий - это заморозка войны, рассказал УНИАН аналитик по вопросам международных отношений Илия Куса, анализируя большой брифинг Трампа, который состоялся накануне.

Трамп сказал, что "понимает чувства России" по поводу вступления Украины в НАТО. Означает ли это, что на переговорах эта тема будет полностью снята, или он и его команда могут вернуться к идее "вступления через 20 лет", о котором говорил Кит Келлог (будет занимать должность специального представителя по вопросам Украины и России)?

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Если переговоры насчет войны в Украине состоятся, то на них, по моему мнению, скорее всего, не будет обсуждаться вопрос вступления Украины в НАТО. Трамп может временно закрыть вопрос вступления Украины в Альянс, если, конечно, на это согласятся россияне. А дальше - что произойдет через 10, 20 лет - это уже будет, скорее всего, вопрос не администрации Трампа.

По словам Трампа, он намерен завершить войну в течение шести месяцев. Насколько этот срок реалистичен?

Все зависит не только от желания сторон, но и от того, как пойдут переговоры, какие у всех будут стартовые позиции и, собственно, от того, когда же сами переговоры начнутся - завтра, через месяц или собственно через полгода. Важно, найдут ли участники переговоров компромисс - этого никто не знает. Если все стороны вдруг быстро согласятся на все условия, то можно и за месяц провести такие переговоры, но мы многого не знаем о том, до какой степени Россия готова уступать, идти на компромисс. Любые переговоры - это компромиссы.

Пока что проблема в позиции России, поскольку она отказывается от переговоров. Если россияне согласятся на переговоры и на условия, которые во время них будут выдвигаться, тогда есть большая вероятность, что результаты будут достигнуты быстро, возможно, даже меньше, чем на шесть месяцев, как говорит Трамп.

Трамп сказал, что осведомлен о готовности Путина к контактам с ним. Означает ли это, что переговоры неофициальные между Кремлем и командой Трампа уже ведутся. Означает ли это, что Трамп и Путин встретятся, и может ли этой встрече помешать ордер Международного уголовного суда на арест Путина?

Нет информации о том, что велись какие-то неформальные переговоры между командой Трампа и Кремлем. Я думаю, Трамп говорил, учитывая свой опыт с первого президентского срока - он виделся с Путиным, хвастался, что президент РФ имел с ним контакты. Я думаю, что их встреча возможна. Тем более, что россияне со своей стороны говорили, что они были бы не против такой встречи. Очевидно, если бы она состоялась, то это произошло бы на территории третьей страны, в которой было бы удобно обеим сторонам, в частности, учитывая то, что МУС выдал ордер на арест Путина. Встреча Трампа и Путина могла бы состояться, например, в любой стране Ближнего Востока или Азии, которая не будет арестовывать Путина.

На вопрос, возьмет ли он на себя обязательства поддерживать Украину во время переговоров с Россией, Трамп ответил "Я бы не сказал, если бы это было так". Что означает это заявление? Означает ли оно, что на Зеленского Трамп будет давить сильнее, чем на Путина?

По моему мнению, это означает, что команда Трампа сейчас работает над тем, чтобы решить, какие обязательства США могут взять на себя в вопросе помощи Украине. И я думаю, что они возьмут на себя обязательства предоставлять нашей стране и в дальнейшем военную и финансовую помощь в определенных объемах - не увеличивать ее объемы, а оставлять их такими, какими они были, чтобы держать Украину на плаву и при этом помогать нам вооружиться на случай, если переговоры провалятся, или соглашение о прекращении огня через некоторое время развалится. Но администрация Трампа не готова взять на себя обязательства по обеспечению Украине гарантий безопасности в виде вступления в НАТО.

Не секрет, что Трамп больше симпатизирует политическим лидерам авторитарного типа, к примеру, как Путин или Реджеп Эрдоган или Ким Чен Ын. Я думаю, что это связано с тем, что ему нравится, сколько такие лидеры имеют власти и контроля над своими странами. И, возможно, Трамп тоже хотел бы тоже иметь такую абсолютную власть, но в реалиях Соединенных Штатов это невозможно. Не думаю, что это конвертируется в симпатию такого уровня, что он будет готов выполнять все прихоти авторитарных лидеров или идти навстречу Путину в его политических требованиях во время переговоров по Украине. США не так работают, и одной симпатии со стороны американского президента недостаточно, чтобы полностью на ней построить свою политику.

Трамп пообещал, что защитит Украину. Какой может быть эта защита после того, как будет заключено мирное соглашение или произойдет заморозка войны?

В любом сценарии, скорее всего, после заключения мирного соглашения США дадут обязательства по долгосрочным поставкам оружия Украине и предоставлению финансовой помощи. Штаты не откажутся от помощи Украине, даже если будет заключено соглашение о прекращении огня.

Сценарий заморозки войны в этом году является одним из наиболее вероятных. Для прекращения огня, после которого возможна заморозка, сторонам нужно пойти на минимальный компромисс. И, возможно, стороны к нему будут готовы в нынешних военно-политических реалиях. К сценарию, который предусматривает полноценное политическое мирное соглашение, сейчас стороны не готовы.

Какие аргументы могут быть у Зеленского на переговорах с Трампом и Путиным?

Зеленский назвал главные аргументы, которые может озвучить на переговорах с Трампом и Путиным, в частности, во время недавнего интервью Лексу Фридману. В том числе речь идет о таких аргументах:

Защита Украины - это стратегический интерес США, и это правда.

Украина должна быть элементом долгосрочной системы сдерживания России на случай, если РФ захочет возобновить боевые действия или будет угрожать безопасности или суверенитету других государств Европы.

После того, как Трамп заявил, что Украину не будут брать в НАТО, может ли Зеленский дать приказ запустить разработку ядерного оружия, о чем много говорилось ранее?

Такой приказ можно дать, но, во-первых, мы не знаем насколько реалистично сейчас в Украине собрать ядерное оружие - есть ли у нас такие ресурсы и возможности. И большой вопрос, нужно ли сейчас это делать. Я думаю, что с политической точки зрения этого делать не стоит, поскольку это может быть рискованно.

Возможна негативная реакция со стороны западных партнеров Украины, от которых наша страна зависит. Они даже могут угрожать нам санкциями. К примеру, для США, по крайней мере пока, очень важен режим нераспространения ядерного оружия, и они являются его главными защитниками. Штаты активно выступают за то, чтобы меньше стран владели ядерным оружием. Возможно, это когда-то изменится.