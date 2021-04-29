Киев с 1 мая должен перейти из "красной" в "желтую" карантинную зону.

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, сегодня в «красной» зоне эпидопасности остаются Киев и 9 областей.

Об этом свидетельствует обновленный список карантинных зон, обнародованный на сайте Минздрава.

Кроме Киева, в «красной» зоне остаются Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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В «оранжевой» зоне находятся 8 регионов: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне - 7 областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.

В «зеленую» зону пока не входит ни одна область.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 11 тыс. 627 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли 387 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 059 тыс. 465 человек, умерли 43 тыс. 778.

28 апреля Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила "красный" уровень эпидопасности в Киеве и установила с 1 мая ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня.

Кроме того, в Чернигове городская комиссия по ТЭБ и ЧС с 29 апреля решила ослабить карантин.

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Автор: Инна Андалицкая