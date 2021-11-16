По словам министра образования и науки Шкарлета, это нужно как ученикам, так и учителям.

Министерство образования и науки обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах.

Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Находясь на постоянной связи с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, я получаю информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты. Сейчас это крайне важно, ведь образовательный процесс в привычном формате нужен и ученикам, и учителям. Социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только в очном формате. Благодаря учителям и их активному участию в вакцинальной кампании, возвращение детей в школы стало реальностью", - написал он.

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Шкарлет также обратился к учредителям и руководителям учреждений общего среднего образования с просьбой не создавать новых препятствий.

Он отметил, что, по оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 533 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или свыше 82% от их общего количества. По крайней мере одной дозой вакцины привито 95,6% работников школ.

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Автор: Наталья Хаджи