Мужчина заявил, что верит не в "социальные", а "естественные законы", поэтому с женой дает детям "семейное образование".

В Черновицкой области Путильский районный суд оштрафовал на 850 гривен отца четырех детей, который отказался отдавать их в школу из-за "негативного влияния на их развитие".

Об этом говорится в соответствующей постановлении суда от 8 ноября.

Ответчик, житель Конятинской громады Вижницкого района Дмитрий Попьюк на судебном заседании сообщил, что ведет образ жизни, приближенный к естественному, и видит в социуме негативное влияние на развитие и воспитание своих детей. Из-за такой мотивации в этом учебном году отец отказался от образовательных услуг, которые дети могли ранее получать в местном учебном заведении.

Кроме того, мужчина рассказал о своем образе жизни, который заключается в диалоге с природой. По словам Попьюка, он признает лишь "естественный закон жизни, который не имеет права преступать никто". Также ответчик добавил, что общество "перешагнуло этот закон, создав другие законы – социальные".

Читайте такжеВ Ривненской области мужчине вынесли приговор за изнасилование 13-летней падчерицы, которая родила от негоНа вопрос судьи, почему дети Попьюка не посещают школу, ответчик дал такой ответ: "Мои дети имеют полный выбор. Они – не рабы. Они никому ничего не должны".

Вместе с тем на реплику судьи о том, что он как отец детей, обязан обеспечить их образованием, ответчик сказал: "Они получают семейное образование. А это выше, чем образование социальное. Я отказался от школы. Я сознательно написал заявление – "отказываюсь от социального учебного влияния на формирование сознания моих детей".

Жена Дмитрия на судебном заседании сказала, что, когда их старший сын был в десятом классе, в Конятинской школе его избили во время школьного перерыва.

Путильский районный суд признал Попьюка виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). На мужчину наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн.

Также с ответчика будет взыскан судебный сбор в размере 454 грн. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садов Черкасс издевались над детьми с проблемами развития.

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Автор: Николай Кобылюк