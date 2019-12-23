Вопрос переноса могилы Ватутину из Мариинского парка должны согласовать с его родственниками – директор УИНП

Дробович заметил, что Ватутин не подпадает под закон о декоммунизации, но проблема в том, что в Мариинском парке не памятник, а - его могила.

Вопрос переноса могилы советского военачальника, Героя Советского Союза Николая Ватутина из Мариинского парка в Киеве должны согласовать с его родственниками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович на пресс-конференции.

Он заметил, что Ватутин не подпадает под закон о декоммунизации, но это не главная проблема.

Главная проблема, по его словам, заключается в том, что в Мариинском парке не просто стоит памятник Ватутину, а там - его могила. И поэтому это затрудняет решение вопроса о переносе памятника из Мариинского парка.

«Даже если бы он был в списке декоммунизации, существует исключение для захоронений. И в таких случаях процедура совсем иная: не может быть демонтирован памятник (а чтобы могила оставалась - УНИАН). Мы изучаем этот вопрос, заинтересованность родственников на этот счет. Я тоже интересовался этим вопросом. У него родственники живут за пределами Украины. Всему свое время», - добавил председатель УИНП.