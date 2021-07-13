В МКИП обещают держать ситуацию на контроле, обратились в полицию для поддержки.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что разрешение МКИП на строительные работы в здании "Цветы Украины" на улице Сечевых стрельцов, 49, у застройщика отсутствует, поэтому проведение стройработ на объекте невозможно.

Об этом говорится в Telegram- спросил Ткаченко.

"Относительно здания "Цветы Украины". Сегодня инспектор МКИП отправился к зданию, чтобы сообщить застройщикам новости. Речь идет о предписании, которое запрещает любые строительные работы. Вручить документ лично не удалось, но мы уже работаем над этим. Тем не менее – любые дальнейшие действия являются незаконными, ведь разрешение МКИП на строительные работы у застройщика отсутствует", - сообщил министр.

По его словам, в предписании указано, что проведение стройработ в пределах исторического ареала без соответствующих разрешений центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия – невозможно.

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"Пока будет продолжаться рассмотрение всех спорных вопросов - патрульные полиции будут дежурить возле "Цветов Украины". А МКИП будет держать ситуацию на контроле. Благодарен Арсену Авакову и полиции, что откликнулись на нашу просьбу и подключились к ситуации", - добавил Ткаченко.

Он также сообщил, что общался с мэром столицы по вопросу предотвращения потери здания.

"Странно видеть, как КГГА сначала играет в молчанку, не высказывает позицию, не действует, а лишь почему-то находит виноватых. Вчера мы общались с Виталием Кличко в поисках решений... Позицию нашего министерства я уже изложил выше, и мы будем ее отстаивать. А КГГА рекомендую рассмотреть пути, как подать объект на приобретение статуса памятника местного значения, потому что именно это в их юрисдикции", - отметил Ткаченко.

Что произошло

Вчера активисты общественного движения "Сохранить Цветы Украины" в Facebook сообщили, что начался демонтаж модернистского здания "Цветы Украины", расположенного по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 49.

Однако активистам удалось приостановить демонтаж и заблокировать работу тяжелой техники. Они призывают горожан присоединиться к дежурству у здания.

Дом "Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный в 1983-85 гг. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов в качестве одного из лучших архитектурных произведений года, но не имеет охранного статуса.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, реагируя на эти сообщения общественности, призвал столичные власти прекратить демонтаж здания "Цветы Украины" в центре Киева. Он напомнил городскому голове Виталию Кличко и Киевской городской государственной администрации, что объект находится в историческом ареале.

Сегодня депутат Киевсовета, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец отметил, что строительные работы на объекте, расположенном на улице Сечевых Стрельцов, 49 ("Цветы Украины"), не могут начаться без согласования Министерства культуры.

По его словам, в проекте подготовительных работ, который предоставил застройщик, отсутствует демонтаж фасада здания. Относительно этого нарушения отправлена проверка Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева.

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Автор: Инна Андалицкая