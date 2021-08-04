По информации СМИ, в Кабмин на днях по инициативе Минюста должен поступить проект изменений в Постановление КМУ №812 от 05.08.2009 г. относительно закупки бланков нотариальных документов.

Как говорится в материале УНН, после принятия таких изменений закупку бланков нотариальных документов планируют осуществлять исключительно у ГП "Полиграфкомбинат "Украина", без применения тендерной процедуры.

Кроме того, что внесение таких изменений противоречит требованиям Закона "О публичных закупках", все это происходит одновременно с передачей Полиграфкомбината "Украина" под полный контроль скандального консорциума ЕГАПС, который с целью отбеливания собственного имиджа сменил название на Industrial Innovation Group, пишут журналисты СМИ.

Как сообщается в публикации издания УНН, подобная история сложилась по закупке бланков свидетельств о рождении, браке, смерти и тому подобное, которые вопреки законодательству в сфере публичных закупок, заказываются без тендерной процедуры именно на ГП "ПК "Украина" и за последние 3 года выросли более чем втрое. А в июне вся страна почувствовала отсутствие бланков документов для регистрации транспортных средств, поставку которых сорвал их монопольный производитель ГП "ПК "Украина", когда оформить транспортное средство без взятки было практически невозможно, добавляет СМИ. И все это на фоне регулярного официального повышения цен за оформление транспортных средств.

И хоть истории с различными документами и с участием различных министерств, сценарий очень похож – прямое нарушение законодательства в сфере публичных закупок под прикрытием подзаконных актов, монополизация производства на ГП "ПК "Украина", многократное подорожание документов и периодический искусственно созданный дефицит для заработка "на местах", отмечают журналисты.

"Единственная разница, что сейчас игровое поле дополнительно украсят передачей стратегического предприятия-монополиста под контроль частной группировки с сомнительной репутацией", - подытоживают СМИ.

Автор: Григорий Бондарь