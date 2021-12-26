В 2022 году минимальная зарплата будет повышена в два этапа.

Минимальная зарплата - это установленный законом минимум оплаты труда, который работодатель обязан выплатить работнику. В большинстве стран мира, где установлен МРОТ, он составляет 50-60% от средней зарплаты по стране. На размер "минималки" ориентируются многие работодатели, а для некоторых работников это весь месячный заработок.

Минимальная зарплата 2021-2022

Первое повышение минимальной зарплаты прошло за месяц до начала 2022 года. В 2022 году пройдет второй этап.

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата выросла с 6000 до 6500 гривень в месяц.

С 1 октября 2022 года "минималка" составит 6700 гривень.

Размер минимальной зарплаты указан до вычета налогов. Если же отнять от установленной сумы НДФЛ и военный сбор, то получится 5232,50 и 5393 гривен в месяц.

Минимальная зарплата медиков, по указу Зеленского, с 1 января 2022 вырастет до 20000 гривень для врачей, и до 13500 гривень для среднего медицинского персонала.

Прожиточный минимум в 2022 году

с 1 января с 1 июля с 1 декабря общий 2393 2508 2589 для детей до 6 лет 2100 2201 2272 для детей 6-18 лет 2618 2744 2833 для трудоспособных 2481 2600 2684 для нетрудоспособных 1934 2027 2093

Размер минимальной зарплаты, как и прожиточного минимума, постоянно растет вместе с инфляцией. Размер выплат, как правило, растет незначительно. Эксперты утверждают, что резко повышать минимальную зарплату нельзя – это вызовет рост инфляции.

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