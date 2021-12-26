Минимальная зарплата - это установленный законом минимум оплаты труда, который работодатель обязан выплатить работнику. В большинстве стран мира, где установлен МРОТ, он составляет 50-60% от средней зарплаты по стране. На размер "минималки" ориентируются многие работодатели, а для некоторых работников это весь месячный заработок.
Минимальная зарплата 2021-2022
Первое повышение минимальной зарплаты прошло за месяц до начала 2022 года. В 2022 году пройдет второй этап.
- С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата выросла с 6000 до 6500 гривень в месяц.
- С 1 октября 2022 года "минималка" составит 6700 гривень.
Размер минимальной зарплаты указан до вычета налогов. Если же отнять от установленной сумы НДФЛ и военный сбор, то получится 5232,50 и 5393 гривен в месяц.
Минимальная зарплата медиков, по указу Зеленского, с 1 января 2022 вырастет до 20000 гривень для врачей, и до 13500 гривень для среднего медицинского персонала.
Прожиточный минимум в 2022 году
|с 1 января
|с 1 июля
|с 1 декабря
|общий
|2393
|2508
|2589
|для детей до 6 лет
|2100
|2201
|2272
|для детей 6-18 лет
|2618
|2744
|2833
|для трудоспособных
|2481
|2600
|2684
|для нетрудоспособных
|1934
|2027
|2093
Размер минимальной зарплаты, как и прожиточного минимума, постоянно растет вместе с инфляцией. Размер выплат, как правило, растет незначительно. Эксперты утверждают, что резко повышать минимальную зарплату нельзя – это вызовет рост инфляции.