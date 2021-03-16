В сети не утихает скандал вокруг отношений Миланы и Паши.

8-летняя украинка Милана Маханец отреагировала на скандал в сети вокруг ее "романа" с 13-летним блогером Пашей Пай.

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"Мы познакомились с Пашей 7 месяцев назад. И первой нашей целью было похайпить и поднять актив. Но прошло 7 месяцев, и мы друг к другу привязались", - сообщила Милана.

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

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Автор: Ольга Робейко