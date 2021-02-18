Сегодня утром толпа образовалась в вестибюле на "Теремках".

В столичной подземке объяснили сегодняшний утренний коллапс на станции "Теремки", где в вестибюле образовалась огромная очередь из пассажиров.

В пресс-службе предприятии сайту "Сегодня" сказали, что на "Теремках" было введено стандартное ограничение, подобные ранее вводили на других станциях с большим пассажиропотоком.

"Ограничения на вход действуют 15-20 минут. Когда пиковое время проходит, пассажиры разъезжаются, то снова открываются все двери на вход", – рассказали в КП.

Там отмечают, что такие ограничения проводятся ежедневно в зависимости от загруженности станций.

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"Ограничения будут проводиться в дальнейшем и на других станциях. Другого механизма ограничений пока нет. Мы живем в условиях карантина и должны заботиться о безопасности граждан. Они могут спокойно подождать в переходе 15 минут, а затем увидев, что поток людей уменьшился – спокойно зайти на станцию", – добавляют в Киевском метрополитене.

Сейчас там рассматривают возможность голосовых предупреждений для пассажиров на улице.

"Такие голосовые предупреждения мы уже практикуем на станции "Вокзальная". Людей просят соблюдать социальную дистанцию и не сбиваться в толпу. Сейчас мы думаем, как технически это сделать на других станциях с большим пассажиропотоком. Голосовые объявления звучат в вестибюлях, но мы понимаем, что нужно предупреждать граждан о скоплении людей заранее, еще на улице. Пока такие объявления звучат только на "Вокзальной", – говорится в сообщении КП.

Очереди в метро: что было раньше

На днях было обнародовано видео столпотворения на станции "Вокзальная". В подземке позже напомнили, что вынуждены ограничивать вход на станции через карантин. Там также призвали пассажиров избегать скопления людей и отметили, что метрополитен работает в обычном режиме.

Накануне внушительная очередь образовалась перед входом на станцию "Черниговская".

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Автор: Юрий Годован