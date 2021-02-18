В подземке по-прежнему ограничивают вход на станции из-за карантина.

В киевском метро в час пик продолжают ограничивать вход на станции, что провоцирует большие скопления людей возле входа на них. Сегодня в сети показали, как выглядит внушительная очередь на "Теремках" - конечной станции Оболонско-Теремковской ("синей") линии метрополитена.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Киев сейчас".

"Метро "Теремки". Так здесь выглядит ограничение на вход, чтобы не было скопления людей. Тем временем, в Киеве за прошедшие сутки +513 заболевших коронавирусом", - пишет автор.

Очереди в метро: что было ранее

На днях было обнародовано видео столпотворения на станции "Вокзальная". В подземке позже напомнили, что вынуждены ограничивать вход на станции из-за карантинных ограничений. Там также призвали пассажиров избегать скопления людей и отметили, что метрополитен работает в обычном режиме.

Накануне внушительная очередь образовалась перед входом на станцию "Черниговская".

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Автор: Юрий Годован