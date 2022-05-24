Для людей, которые не решаются покидать бомбоубежища и планируют находиться там в дальнейшем, горсовет оставила две станции метрополитена.

Многие жители Харькова до сих пор не решаются покидать бомбоубежища в метрополитене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, работа Харьковского метрополитена восстановлена. Интервал между поездами будет сокращаться и в ближайшие дни составит примерно от 9 до 15 минут. Две станции – Академика Павлова и Академика Барабашова – пока остаются бомбоубежищем и местом пребывания для многих людей. Некоторые жители все еще боятся покидать метрополитен, и поэтому было решено оставить для них эти станции на столько времени, сколько будет для них нужно.

Также он сообщил, что параллельно с разборами завалов в городе планируют строить новые микрорайоны.

"Наиболее пострадавшие районы Харькова подлежат восстановлению со временем. Параллельно с разборами завалов будем строить новые микрорайоны на незастроенных территориях с учетом всех вызовов и опыта войны", - отметил Терехов.

Как писал УНИАН, метро Харькова возобновило свою работу 24 мая. С 7 утра на трех ветках подземки начали курсировать поезда.

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