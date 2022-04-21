Российские оккупанты разбомбили дом семьи девочки первый день войны.

Из Харькова в Киев эвакуировали семью, которая последние два месяца провела в метрополитене, скрываясь от российских обстрелов.

Об этом сообщил бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Маленькая Вероника, ее мама Екатерина и бабушка Татьяна в течение 50 дней жили в подземке Харькова. В первый день войны русские разбомбили их многоэтажку. В момент атаки семья пряталась в подвале.

Захватчики полностью уничтожили квартиру. Семья выбралась из подвала и спустилась в ближайшую станцию метро.

"Вероника вспоминала, что она очень боялась умереть, когда слышала эти громкие звуки. Девочка получила психологическую травму: она до истерики боялась даже подойти к лестнице, ведущей на поверхность из метро", – написал Кулеба.

После двухчасовых уговоров семья Вероники все же согласилась эвакуироваться в Киев.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине врачи-ветеринары спасали раненых детей и делали им операции. Мужчина и его коллега заботились о девочках, которые попали под вражеский обстрел.

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