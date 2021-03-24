Архитектор подчеркнул, что его целью в этом проекте является сочетание современных мотивов и истории.

Первый негосударственный горно-металлургический университет «Метинвест Политехника», старт строительства которого запланирован на этот год в Мариуполе, создаст новую историческую ценность городу и станет платформой для нового поколения.

Об этом в интервью УНИАН рассказал нидерландский архитектор проекта, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура.

«Проект должен, во-первых, создать новую историческую ценность. Во-вторых, выглядеть как некая стальная драгоценность. И в-третьих – стать платформой для нового поколения», - сказал Мацуура.

Архитектор подчеркнул, что его целью в этом проекте является сочетание современных мотивов и истории.

«Я всегда говорю – мы ничего не делаем против истории, мы и есть часть истории. Для меня лучший способ отдать должное истории – добавить в нее что-то из нашего времени. Поэтому мы будем восстанавливать сам парк и добавлять новые элементы. Мы будем искать баланс между старым и новым для того, чтобы все связать и укрепить. И тогда мы тоже сможем стать частью истории», - сообщил Мацуура.

Как сообщал УНИАН, первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой «Метинвест», откроется в Мариуполе. Это будет полноценный ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого полностью реконструируют в ходе строительства.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

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Автор: Иван Бойко