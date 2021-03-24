Голландский архитектор и урбанист Хироки Мацуура: Киеву нужен план развития, прежде чем город будет окончательно обезображен

О влиянии пандемии коронавируса на тенденции в архитектуре и дизайне, проблемных застройках, повергающих Киев в архитектурный хаос, а также о нашумевшем университетском проекте в Мариуполе рассказал УНИАН известный голландский архитектор и урбанист японского происхождения, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура.

Хироки Мацуура – востребованный архитектор в глобальном контексте. Японский мастер профессионально раскрылся в Нидерландах и более 20-ти лет работал над многочисленными проектами в странах Европы и Азии. В послужном списке Хироки есть и несколько проектов в Украине.

В интервью УНИАН Хироки Мацуура рассказал о своих украинских проектах, а также поделился мыслями об архитектурном развитии Киева и влиянии пандемии коронавируса на мировую архитектуру.

Мир полностью изменился со стартом пандемии коронавируса. Как она повлияла на развитие архитектуры в мире и непосредственно на вашу работу?

Я бы сказал, что для нас, архитекторов, в целом ситуация не сильно изменилась. Из-за пандемии все люди стали вынуждены больше общаться, используя разные приложения для дистанционной связи вместо физического контакта. Конечно, это коснулось и архитекторов. Но для нас это было несложно, так как мы и раньше вели много международных проектов, что также создавало зависимость от дистанционной коммуникации. Поэтому во время пандемии отсутствие встреч на наши проекты не повлияло. Еще один позитивный момент – мы стали больше ценить живое общение.

Но, с другой стороны, пандемия многое изменила в планировании проектов. В частности, это касается офисных зданий.

Вы имеете в виду, что сейчас для большинства людей дом стал рабочим местом, в то время как офисы пустуют?

В определенной мере да. При планировании жилых зданий на первый план выходит универсальность пространства. Я бы сказал, что универсальность, гибкость или так называемая конвертируемость пространства, когда офисное здание со временем может быть переделано в жилое здание, стала куда более важной, чем когда-либо.

В нынешних условиях также значительно возросла важность открытого пространства, в частности, наличие балкона или лоджии.

Какие ключевые проекты вы и ваша компания сейчас реализуете в Украине?

В Киеве мы сейчас создаем центральную площадь в инновационном парке UNIT.City. Её строительство стартует этой весной. Еще мы проектируем здание университета «Метинвест Политехника» в Мариуполе, а также общежитие для студентов и центральный парк в этом же городе. Это будет частный технический университет, который построит компания «Метинвест» на окраине Городского сада.

Что бы вы могли сказать об архитектурном развитии столицы в последние годы?

Если говорить об архитектурном развитии Киева, то у меня есть ряд опасений. С одной стороны, это прекрасный город. Холмистый рельеф, величественные монументальные здания, много зелени – все это очень красиво. Но когда я смотрю на архитектурное развитие города, к примеру, за последние двадцать лет, то замечаю много негативных тенденций. Не столько из-за индивидуальных ошибок архитекторов, а скорее из-за отсутствия плана развития города и четкого понимания, каким он должен быть.

К примеру, в Европе считается нормой иметь четкий план развития города, в противном случае – каждый будет строить так, как ему вздумается, и в итоге мы получим полный хаос. В этом плане Киеву не хватает инициативы местных властей. Поэтому я бы не винил девелоперов – они просто делают свою работу. Проблема заключается в отсутствии плана, а это ответственность местных органов власти. Я много раз говорил об этом в своих интервью: Киеву нужен четкий план развития, прежде чем город будет окончательно обезображен. Я надеюсь, что такой план все же появится.

Что вы можете сказать о проектах ваших украинских коллег – архитекторов, строителей? Насколько быстро они растут как специалисты в условиях глобального архитектурного развития?

Оглядываясь на пять лет назад, я не могу не отметить потрясающую скорость развития киевских архитекторов. Мастерство, технологии, дизайн – все это развивается очень быстро, поэтому это хорошие новости, которые обещают светлое будущее для того же Киева. Но, опять же, будет значительно лучше, если городские власти столицы проявят немного больше инициативы со своей стороны.

Если говорить о вашем проекте университетского здания в Мариуполе, почему вы им заинтересовались?

Есть три причины, почему я решился взяться за этот проект. Прежде всего, это красота города. Мариуполь – очень красивый город.

Во-вторых, это история Мариуполя, особенно та её часть, которая началась где-то в конце 80-х годов прошлого века, когда население начало стремительно сокращаться. Эта проблема, кстати, очень характерна и для японских городов. Мне, как архитектору, всегда интересно, чтобы новое поколение не уезжало, а оставалось в городе.

И третья причина – место расположения проекта. Это парк, а для концепции нашего проекта очень важен гармоничный симбиоз природы и архитектуры. Одной из наших главных задач было не нарушить естественную красоту ландшафта парка, а улучшить его и сделать более доступным для жителей Мариуполя.

Вот поэтому я и решил, что проект полностью отвечает нашим идейным представлениям.

Какая основная концепция здания университета и Городского сада? Что вы хотите сказать этими проектами?

Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка.

Кроме того, мы постарались учесть, что Мариуполь – город стали. Многие не отдают должное суровой красоте стали, которую зачастую можно наблюдать только на заводе, где она производится. Я посещал металлургический завод «Метинвеста» в Мариуполе и остался в полном восторге. И в проекте здания университета я хотел показать эту суровую красоту. Я надеюсь, что это здание будет хорошим примером потенциала стали, её великолепия.

Стоит отметить, что кроме здания мы хотим оживить все пространство в районе университета и парка. Сейчас только четверть территории парка благоустроена, остальная часть – заброшена. Мы должны позволить людям посетить любую часть парка, чтобы по-настоящему его оживить.

Если коротко, то проект должен, во-первых, создать новую историческую ценность. Во-вторых, выглядеть как некая стальная драгоценность. И в-третьих – стать платформой для нового поколения.

Почему вы выбрали сталь для проектирования этого здания? Какие особенности стали по сравнению с другими материалами в строительстве?

Я не знаю ни одного архитектора, который бы не восхищался сталью. Это очень устойчивый материал, на сто процентов перерабатываемый. Другой особенностью стали, по сравнению с теми же бетоном или древесиной, является возможность удлинять пространство с ее помощью. Этот материал, если так можно сказать, лучше всего сопротивляется гравитации.

Помимо этого, когда принимается решение, из чего строить – из древесины или стали, всегда смотрят на место строительства. Мы же говорим о том, что Мариуполь – настоящая мекка стали.

На ваш взгляд, как впишется модерновое здание в парк с историей? Не утратит ли Городской сад, которому более ста лет, свою историческую привлекательность?

Я всегда говорю – мы ничего не делаем против истории, мы и есть часть истории. Для меня лучший способ отдать должное истории – добавить в нее что-то из нашего времени. Поэтому мы будем восстанавливать сам парк и добавлять новые элементы. Мы будем искать баланс между старым и новым для того, чтобы все связать и укрепить. И тогда мы тоже сможем стать частью истории.

Расскажите о проекте общежития для студентов «Метинвест Политехники». Чем здание будет отличаться от привычных для постсоветского пространства общежитий?

Что касается проекта общежития, то мы пытаемся дать как можно больше воздуха и света студентам. Традиционно студенты учатся в тесном пространстве с очень маленькими окнами. Мы хотим сделать общежитие для них более просторным и легким, поэтому предлагаем большие окна. Мы также хотим создать общее пространство, где студенты смогут собираться, что-то обсуждать, вместе пить кофе или пиво.

Какое впечатление на вас произвел Мариуполь?

Мариуполь – очень красивый город. В первую очередь, из-за моря, холмистой местности, красивой природы. Это если говорить о позитиве. Что касается негатива, то в Мариуполе можно увидеть очень много заброшенного общественного пространства. Те же тротуары – если будет идти мама с коляской или пожилой человек, в какой-то момент для них такая прогулка может стать опасной. Поэтому в Мариуполе очень важно создать комфортные условия для жизни горожан.

Как вы считаете, насколько реально сделать из промышленного города культурный или туристический центр Украины?

В мире есть сотни примеров успешной трансформации промышленных городов в туристические. Я очень люблю остров Инудзима в Японии, что переводится с японского как «остров собак». Там раньше работал завод по производству меди, руины этого завода до сих пор сохранились. И сейчас это место превратили в очень красивую достопримечательность.

Еще один хороший пример – Острава в Чехии, где удалось удачно объединить промышленное прошлое и современный облик. И есть еще много примеров.

По вашему мнению, как этот проект может изменить жизнь Мариуполя, и что бы вы пожелали студентам, которые будут учиться в новом здании?

Думаю, что этот проект станет для Мариуполя неким краеугольным камнем, первым шагом на пути к тому, чтобы молодежь оставалась в городе. Мы бы хотели, чтобы город был тем местом, в котором люди хотели бы остаться. Я надеюсь, что университет станет тем местом, где хочется учиться.

Что касается студентов, я бы пожелал им хорошо учиться и наслаждаться своей студенческой жизнью. Желаю им удачи и надеюсь, что они будут гордиться своим университетом.

Павел Степанец

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter