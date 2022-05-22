Именитый архитектор участвует в восстановлении разрушенного во время войны Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о планах по восстановлению города и сотрудничестве с архитектором Норманом Фостером, который спроектировал лондонский небоскреб Мэри-Экс и офис Apple.

В настоящее время именитый архитектор участвует в восстановлении разрушенного войной Харькова, расскахал Терехов во время телемарафона.

"Я общался с группой архитекторов, которые работают сегодня над планом восстановления Харькова. Лучшие архитекторы мира сегодня работают над тем, каким будет город Харьков. То техническое задание, которое я подготовил, оно реально за 3 года. Очень многое будет зависеть от экономики и финансирования", - отметил мэр.

Он добавил, что ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями, крупными инвесторами, чтобы они "заходили" в Харьков.

"Прежде всего, о чем они меня спрашивают - о безопасности. Более того, очень много людей лишено своего жилья. Сейчас в Харькове подлежит сносу 491 дом", - сообщил мэр.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. По данным харьковского мэра, в результате войны около 30% жилого фонда уничтожено. Также он отметил, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны.

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