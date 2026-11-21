Первая леди США хотела бы, чтобы было больше перемирий.

Первая леди США Мелания Трамп надеется, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству. Об этом она сказала в эфире телеканала Fox News.

Когда её спросили о рождественском желании, Мелания подчеркнула, что хотела бы мира во всём мире. Кроме того, она упомянула о войне РФ против Украины и выразила надежду на новое прекращение боевых действий.

"Конечно, это мир во всем мире. Но прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше перемирий. Мы могли бы это сделать очень быстро, если бы Украина и Россия были к этому готовы. Переговоры уже идут, так что, возможно, к Рождеству у нас будет ещё одно прекращение огня", – отметила первая леди США.

Видео дня

Мелания Трамп и Украина - что известно

Как писал УНИАН, ранее Мелания Трамп принимала представителей Украины и России в Белом доме. Встреча была посвящена гуманитарным вопросам и недавней успешной гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области.

Также украинская делегация вручила Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени. В ответ на это первая леди США поблагодарила Зеленского и всех украинцев.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Мелания Трамп "самостоятельно инициировала диалог между двумя воюющими странами и успешно добилась прекращения огня".

"Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди США", – говорилось в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости: