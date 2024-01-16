Доставка из Японии в Украину длится 14 дней и осуществляется дважды в неделю.

Международная почтово-логистическая компания Meest China, входящая в холдинг Meest, начала доставку из Японии. В настоящее время доступна доставка товаров из популярных японских маркетплейсов в виде почтовых посылок весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро.

Как и с доставкой из Южной Кореи, выбор маркетплейсов основывался на результатах опроса среди клиентов компании. На вопрос, с каких сайтов респонденты готовы заказывать при возможности доставки из Японии, 93.7% опрашиваемых назвали RAKUTEN, 66.7% – ZOZOTOWN и 64.4% проголосовали за Biccamera. Анкетирование было открытым, без вариантов ответов, участники могли указать несколько наименований, о которых знали и с которых готовы заказывать.

Приобрести товары можно самостоятельно с сайта RAKUTEN или воспользоваться услугой выкупа по ссылке, которую осуществляют специалисты компании из трех маркетплейсов - RAKUTEN, ZOZOTOWN и Biccamera.

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Доставка из Японии в Украину длится 14 дней и осуществляется дважды в неделю. Также клиентам доступны дополнительные услуги – наложенный платеж за доставку, объединение посылок и фотофиксацию на складе.

"Рады поделиться новостью о запуске нового направления доставки – из Японии в Украину. Как видите, в выборе новых рынков мы руководствуемся потребностями наших клиентов. При наличии такого запроса максимально быстро изучаем рынок, организовываем работу нового офиса, склада и начинаем работать в новых условиях", - поделился Михаил Лымарь, СЕО иуправляющий партнер Meest China.

Как мы уже сообщали, в декабре 2023 года компания Meest China запустила доставку из Южной Кореи в Украину и из Китая в Казахстан.

Справка о компании

Meest China работает с 2014 года и является лидером в доставке из Китая в Украину. Специализация – доставка товаров из Китая в формате беспошлинных почтовых посылок для личного использования, а также доставка коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Есть представительства в Китае, Узбекистане, Польше и Украине и собственные склады Украины и Китая. В настоящее время компания доставляет грузы из Китая в более десяти стран мира, из Японии и Кореи в Украину, а также предоставляет услуги фрахта для доставки по всему миру.

Компания имеет 100% украинское происхождение и с первых дней вторжения активно помогает военным, за что недавно получила благодарность от главного управления разведки МО Украины за систематическую помощь и активную гражданскую позицию в борьбе за независимость Украины.

Подробнее о доставке из Японии - https://jp.meest.cn/