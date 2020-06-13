Ляп системы: в Киеве вместо настоящего нарушителя ПДД штраф получил другой человек

Система фиксации нарушений ПДД перепутала буквы в номерных знаках автомобиля.

В Киеве система автоматической фиксации правил дорожного движения (ПДД) перепутала одну букву в номерных знаках автомобиля.

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Об этом сообщил общественный активист Влад Антонов. По его словам в результате этой ошибки вместо нарушителя на автомобиле марки Daewoo штраф получил его знакомый, который ездит на BMW. "Система перепутала одну букву в номере и вместо нарушителя на Деу штраф получил наш знакомый на БМВ:)", - написал на странице в соцсети актвист.

"Понятно что чиновники вникать в такое не будут", - отметил Антонов, спросив, что делать в таком случае.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фиксации правил дорожного движения. Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине. Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тыс. нарушений на дорогах.

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