За что не любить водителей авто с нетрадиционной регистрацией

Каждый раз, когда владельцы автомобилей на еврономерах выезжают протестовать в правительственный квартал, в соцсетях начинаются нешуточные баталии «за» и «против» подобных действий, а также в принципе присутствия «евробляхеров» на украинских дорогах.

Можно сколько угодно рассуждать о правильных и неправильных нормах принятого в четверг Верховной Радой закона, упрощающего растаможку ввозимых в Украину автомобилей. Можно до бесконечности ломать копья вокруг того, насколько новые нормы «справедливы» как по отношению к тем, кто уже воспользовался лазейкой в законодательстве и стал владельцем «евробляхи», так и к тем, кто только собрался в Европу за дешевым авто. Можно наглухо застрять в спорах об отечественном автопроме, которого, к слову, несмотря на сильное лобби, не существует уже много лет. Но факт остается фактом – «евробляхеров» в Украине не любят.

Факт остается фактом – «евробляхеров» в Украине не любят

И проблема не только в манере вождения (аккуратностью и знаниями ПДД не отличаются и водители на украинских номерах), не только в экологической составляющей («железяки» еще советской эпохи чадят на украинских дорогах наравне с ввезенным из ЕС хламом), не только в налогах и сборах, которые, если, к примеру, внимательно послушать таксистов на «бляхах», платят только лохи, и, конечно, не только в «жабе», на которую любят ссылаться владельцы авто на еврономерах, мол, недовольные их акциями украинцы просто им завидуют.

Главная проблема - во вранье.

Одна из самых распространенных причин, называемых «евробляхерами» в качестве оправдания приобретения автомобилей в Европе – драконовские цены на авто в Украине. Мол, уже давно прошли те времена, когда машина была роскошью, а не средством передвижения. Поэтому-де, платить 10 тыс долларов за скучный Ланос – ищите дураков. Ведь в ЕС предложений на малолитражки – уйма. А цены – в пять раз ниже, чем в Украине (на самом деле, ухоженную и обслуживаемую машину нельзя купить по цене металлолома, даже если ей уже десяток лет). При этом простому украинцу не с самым высоким доходом вполне по силам накопить такую сумму. А машина ему, быть может, жизненно необходима – в семье маленький ребенок, или имеется какой-то мелкий бизнес, обслуживать который без авто не представляется возможным…

Оказалось, что некоторые люди, якобы едва накопившие 2-5 тыс евро на приобретение авто на еврономерах, вовсе не желают ездить на машинах эконом-класса

Во все это было не трудно верить. Какое-то время. Пока улицы украинских городов не заполонили отнюдь не мелкие и недорогие SKODA, Renault или Volkswagen Golf. Вовсе нет. Оказалось, что некоторые люди, якобы едва накопившие 2-5 тыс евро на приобретение авто на еврономерах, вовсе не желают ездить на машинах эконом-класса. Им подавай BMW Х5, Audi Q7, Land Rover, Porsche Cayenne. В сентябре этого года в Черновцах даже засекли нерастаможенный Mercedes-AMG G63...

Получается, что накопить на авто полюс налоги, чтобы приобрести не роскошь, а якобы необходимую в быту машину в Украине, такие автовладельцы не в состоянии. А заправлять и качественно обслуживать ТАКИЕ «авто из Европы» – им вполне по силам. Никто не чувствует подвоха?

Татьяна Урбанская