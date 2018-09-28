Болезненные "заочные" штрафы и эвакуации: как изменились правила парковки автомобилей в Украине (видео)

27 сентября в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.

Нарушителей ПДД будут наказывать еще жестче.

Самое важное из нововведений - вас могут признать правонарушителем автоматически, и ваше присутствие не обязательно.

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Все нарушения будут фиксироваться на камеру, а нарушители будут получать «письма счастья».

За неуплату парковочного места придется заплатить не меньше 100 грн. А вот за неправильную парковку автомобиля придется отдать от 255 до 1700 грн.

Кроме того, закон позволяет эвакуировать автомобиль сразу в нескольких ситуациях:

- если авто поставлено на проезжей части в два и более рядов;

- мешает движению других транспортных средств или пешеходов;

- расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

- расположено на велодорожке, ближе, чем 10 метров от перекрестка или пешеходного перехода.

Вместе с тем, пока не понятно, как будет решаться вопрос катастрофической нехватки парковок в крупных городах.