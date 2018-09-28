Болезненные "заочные" штрафы и эвакуации: как изменились правила парковки автомобилей в Украине (видео)
Нарушителей ПДД будут наказывать еще жестче.
Самое важное из нововведений - вас могут признать правонарушителем автоматически, и ваше присутствие не обязательно.
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Все нарушения будут фиксироваться на камеру, а нарушители будут получать «письма счастья».
За неуплату парковочного места придется заплатить не меньше 100 грн. А вот за неправильную парковку автомобиля придется отдать от 255 до 1700 грн.
Кроме того, закон позволяет эвакуировать автомобиль сразу в нескольких ситуациях:
- если авто поставлено на проезжей части в два и более рядов;
- мешает движению других транспортных средств или пешеходов;
- расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;
- расположено на велодорожке, ближе, чем 10 метров от перекрестка или пешеходного перехода.
Вместе с тем, пока не понятно, как будет решаться вопрос катастрофической нехватки парковок в крупных городах.