Американская сторона ведет постоянный диалог с украинским правительством по этой проблеме.

В Вашингтоне считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией.

Как заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, США постоянно ведут разговоры с украинским правительством о новых антикоррупционных мерах.

"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер. Мы видели, как они принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет. Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме", - заявил Миллер на брифинге.

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Зато чиновник подчеркнул, что в Вашингтоне видят, как украинская сторона в последние годы осуществила ряд антикоррупционных мероприятий.

Коррупция в Украине

Последний год сопровождался громкими коррупционными скандалами. В мае был задержан на взятке в несколько миллионов председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. Речь идет о неправомерной выгоде в размере 2,7 млн долларов.

Кроме этого, коррупция активно распространилась среди военкоматов. В Одесской области главный военкомат области Евгений Борисов за время полномасштабной войны "насобирал" на имение в Испании и элитное авто.

В сентябре в Украине начал работать Единый портал обличителей коррупции. Украинцы смогут заработать, разоблачая взяточников.

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