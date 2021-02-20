Киевлянка заявила, что она свободно разговаривает на украинском и ей нравится жить в Украине

15-летняя киевлянка Лиза Леоненко извинилась за видео в TikTok, в котором оскорбляет украинский язык.

Очередное видео она тоже выложила на свой профиль в соцсети.

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По словам школьницы, негативные высказывания в сторону украинского языка спровоцировала критика подписчиков, что она якобы плохо знает государственный язык.

"Я прошу прощения за негативные высказывания в сторону украинского языка. Все люди совершают ошибки, и я - не исключение. Это была реакция на оскорбления меня. На самом деле я хорошо знаю украинский язык, и свободно им владею, но с небольшим акцентом. Мне нравится жить в Украине, я ни одного обидного слова не сказала в сторону этой страны. Я не хотела обижать людей, извините», – обратилась киевлянка.

Что известно о скандале

Блогер из TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором оскорбительно высказалась об украинском языке. Ролик вызвал негативную реакцию в соцсетях.

В видео она рассказывает, что около месяца назад выставила видео, в котором рассказала, что не любит украинский язык. Девушка отметила, что её "очень бесит этот язык, особенно его звучание".

"Да всрал**cь мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я отрицательно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском", - рассказала Леоненко.

Языковой закон в Украине: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

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Автор: УНИАН