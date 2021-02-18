Пользователи социальной сети раскритиковали девушку за грубые высказывания.

Блогер из TikTok maybe_lizaaaaa записала видео, в котором оскорбительно высказалась об украинском языке. Ролик вызвал негативную реакцию в соцсетях.

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В видео она рассказывает, что около месяца назад выставила видео, в котором рассказала, что не любит украинский язык.

После этого пользователи социальной сети раскритиковали ее за грубые высказывания.

"Да всрал**cь мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я отрицательно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском", - рассказала Леоненко.

Девушка отметила, что её "очень бесит этот язык, особенно его звучание".

"Поэтому, маленькие патриотики со своей зал**пы и своих сел, отъ**битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не **бет", - сказала она.

У девушки более 141 тысячи подписчиков в TikTok.

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Автор: УНИАН