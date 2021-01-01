Президент Владимир Зеленский отметил, что перемирие небезупречное, но от того не становится ненужным.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что мир на Донбассе возможен, он обязательно будет, и его достижение уже близко.

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Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинскому народу. Нынешнее новогоднее поздравление президента построено в формате беседы с детьми 5-7 лет, в котором глава государства на понятном для детей языке описывал события, происходившие в Украине в 2020 году.

«Самое главное - этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова: «Сегодня не стреляли». Дни, когда в новостях говорят: «За сутки нет потерь». Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что это перемирие небезупречное, но от того не становится ненужным.

Также он подчеркнул, что украинские защитники - лучшие в мире, они смелые и очень сильные.

«В этом году мы очень старались, чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен. Он близко. Он обязательно будет», - подчеркнул Зеленский.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: УНИАН