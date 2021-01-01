Также он подчеркнул, что украинские защитники - лучшие в мире / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что мир на Донбассе возможен, он обязательно будет, и его достижение уже близко.

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Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинскому народу. Нынешнее новогоднее поздравление президента построено в формате беседы с детьми 5-7 лет, в котором глава государства на понятном для детей языке описывал события, происходившие в Украине в 2020 году.

«Самое главное - этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова: «Сегодня не стреляли». Дни, когда в новостях говорят: «За сутки нет потерь». Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что это перемирие небезупречное, но от того не становится ненужным.

Также он подчеркнул, что украинские защитники - лучшие в мире, они смелые и очень сильные.

«В этом году мы очень старались, чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен. Он близко. Он обязательно будет», - подчеркнул Зеленский.

Украинский план действий по Донбассу

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Автор: УНИАН