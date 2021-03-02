Глава МВД Арсен Аваков считает, что это будет приводить к опасным ситуациям во время возникновения конфликтов между гражданами.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не поддерживает идею легализации в Украине короткоствольного огнестрельного оружия.

Читайте такжеРада ужесточила ответственность за "минирование"Об этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Глава МВД отметил, что некоторые граждане имеют короткоствольное оружие и гранаты.

"Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно на входе в магазин кто-то кого-то застрелил в голову в результате конфликта. А вы представьте, что мы окажемся в переходном мире, когда любой гражданин, не зависимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием. Я против", - заявил Аваков.

Глава МВД уточнил, что поддерживает владение гражданами охотничьего или спортивного оружия, "если у них все в порядке с головой и с остальными ситуациями".

"Что касается короткоствольного оружия - им должны обладать исключительно работники правоохранительных органов", - сказал Аваков.

Легализация оружия в Украине

В парламенте зарегистрированы два законопроекта о легализации оружия и боеприпасов.

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

1 марта председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко из-за выявленых нарушений расформировал подразделение контроля за оборотом оружия.

Более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия и выявили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Имеется информация о более 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов. Разоблачены 9 сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в коррупционной схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Нацполиции и работники в регионах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко