Он поручил проработать затронутый в электронной петиции вопрос.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализацию эротики и порно в Украине.

Петицию зарегистрировали на сайте Офиса президента 4 июля.

По словам Зеленского, правовые основы защиты общества от распространения продукции, негативно влияющей на общественную мораль, установлены Законом Украины "О защите общественной морали".

Видео дня

Согласно закону Кабмин обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мероприятий сексуального характера, координирует и контролирует деятельность ведомств в этой сфере.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить проработать в соответствии с компетенцией поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — заявил Зеленский.

Напомним, в конце марта девушки с помощью обнаженных фотографий собрали 5 миллионов гривен на армию. Между тем в СМИ уже появлялись новости, что полиция следит за девушками, которые продают "нюдсы". Сотрудники правоохранительных органов даже покупают такие снимки для поиска состава преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: