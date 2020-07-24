Операция "Делфи". Что мешает убрать с одесского пляжа опасное ржавое "корыто"

Лариса Козовая

Танкер-бункеровщик «Делфи» «прибило» к одесскому берегу (по иронии судьбы, судно село на мель возле одесского пляжа «Дельфин») восемь месяцев назад. С тех пор он гниет на побережье, но уже стал знаковым местом. Сравнивать популярность ржавого «корыта» с Потемкинской лестницей, конечно, не стоит. Но посещение пляжа «Дельфин» ради фото с «Делфи» уже вошло в программу многих туристов.

К сожалению, все они не особо вникают в историю появления бункеровщика на одесском пляже. А она, признаться, весьма мутная.

Чего только стоит отказ экипажа, просившего помощи, покидать судно, когда танкер «мотало» по акватории. Мол, вот-вот к ним подоспеет какая-то другая подмога… За это, кстати, капитана «Делфи» подозревают в нарушении правил безопасности мореплавания. Он, несмотря на потерю одного из якорей, выход из строя главных двигателей и пр., отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни подчиненных и других людей. Подозрительным выглядит и то, что численность команды, согласно международного свидетельства о минимальном составе экипажа, должна составлять пять человек, а на деле оказалось три…

К сожалению, все они не особо вникают в историю появления бункеровщика на одесском пляже. А она, признаться, весьма мутная

Все это стало причиной появления слухов о вероятном участии танкера в незаконной дозаправке судов. Но слухи эти опровергла Госпогранслужба. Мол, судно просто было долго в режиме закрытой границы, а это нормам международного морского права вполне соответствует. К тому же, постоянный контроль пограничников свел к нулю возможность незаконных сделок. Другими словами, ни нелегального груза, ни запрещенных предметов, ни других признаков совершения преступления стражи границы не обнаружили.

Но прокуратура открыла дело по факту возможных нарушений должностными лицами Госпогранслужбы (пограничники, мол, знали о технической неисправности судна и о серьезных нарушениях в его документации, но не приняли мер по задержанию танкера и его конвоированию в ближайший порт) не зря. «Делфи» оказался с грузом (хотя обратное утверждали и в Госпогранслужбе, и в госпредприятии «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). Крушение танкера привело к мгновенному значительному загрязнению побережья. И утечки нефтепродуктов из застрявшего на пляже «корыта» продолжают происходить с завидной регулярностью. Причем, в курортный сезон!

А ведь убрать ржавеющего «монстра» обещали еще до конца марта…

К сожалению, многочисленные заявления судовладельца и местной власти об оперативной эвакуации потерпевшего крушение бункеровщика оказались всего лишь прожектами. Не зря же говорят: обещать - не значит жениться…

Сначала убрать «Делфи» с пляжа помешал карантин из-за COVID-19, к лету танкер начал «истекать» нефтепродуктами, но даже подготовительные подводные работы по его эвакуации продемонстрировали, что это надолго. Специалисты, которых, наконец-то, подключили к работе, пояснили - спешка может привести к необратимым последствиям. Прогнивший, заполнившийся песком корпус может рассыпаться прямо в море, что нанесет изрядный вред окружающей среде. Кроме того, для выполнения специфических мероприятий требуется спокойная погода, а она периодически шалит.

Прогнивший, заполнившийся песком корпус может рассыпаться прямо в море, что нанесет изрядный вред окружающей среде

В минувшую субботу попытку приподнять над водой на 40 градусов аварийное судно все-таки предприняли. Но прочности штатных швартовых канатов оказалось недостаточно - несколько тросов не выдержали нагрузки и лопнули на глазах многочисленных очевидцев...

И, хотя представители судовладельца уверяли, мол, работы идут по плану, ходят слухи отнюдь не позитивного характера: часть корпуса сильно деформирована, разрушена, мешают крупные подводные камни и транспортировка - под большим вопросом. Не исключено, что именно поэтому вышеназванная попытка потерпела фиаско. Хотя, в госпредприятии «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) считают: компания-подрядчик, привлеченная судовладельцем, попросту не располагает нужными силами и средства для успешного завершения операции. При этом, в Одесской ОГА уверяют, что судовладелец в категорической форме уже дважды отказался передать права на подъем судна государственным структурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10 августа.

Местные чиновники против такого развития событий. Они уверены - нельзя доверять тому, кто подводил уже неоднократно. Тем более, что «на носу» - осень-зима (шторма и ветра), которые значительно продлят «одесскую прописку» гниющего судна.

Есть и другие нюансы. Например, согласно закону, подрядная организация, которая в перспективе (чисто гипотетически) «сдернет» судно с мели, должна определяться на конкурсе, а на процедуру необходимо месяца три. Поэтому глава Одесской ОГА обратился в Кабмин «с просьбой признать ситуацию чрезвычайной». Это необходимо для принудительной эвакуации танкера по упрощенной процедуре - в кратчайшие сроки, а после этого взыскать определенные деньги с его владельца.

В Кабмине решили дать нынешнему подрядчику еще один шанс. До конца текущей недели он должен предпринять последнюю попытку поднять судно. Если она окажется неудачной, владелец «Делфи» откажется от прав собственности на танкер. И тогда проблемой вплотную займется АМПУ.

Тем временем экологи бьют тревогу: после неудачной спецоперации в минувшие выходные, вытекание нефтепродуктов из ржавой посудины усилилось. Новые «пятна» обнаружены утром 22 июля. По словам руководителя общественной экологической организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, который тщательно обследовал полузатонувший объект, включая его часть, покрытую водой, значительная часть нефтепродуктов уже оказалась в Одесском заливе. При этом, речь не только о «легкой пленке», а и о тяжелых фракциях.

Не исключено, что эвакуация продлится до конца лета, а, может, и дольше

А пока коммунальщики фиксируют очередной удар по экологии и составляют энный акт, в Одессе обсуждают, кто именно «морозил» ситуацию, планируя нажиться то ли на откатах, то ли на порезке буксира, то ли на чем-то еще, пока она не превратилась в критическую.

Тем временем, злополучный танкер остается на пляже «Дельфин». И сколько здесь пробудет – неизвестно. Не исключено, что эвакуация продлится до конца лета, а, может, и дольше. В совокупности с другими экологическими проблемами одесского побережья, удовольствие наблюдать нефтяную течь из «Делфи», скажем так, весьма сомнительное…

Лариса Козовая

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