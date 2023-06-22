Международные партнеры смогут видеть процесс восстановления Украины онлайн от проектирования до аудита результатов, говорит министр.

Вице-премьер-министр, министр инфраструктруры, по вопросам развития общин и территорий Александр Кубраков объявил об инициативе We build Ukraine - партнерстве международных организаций, которые будут участвовать в восстановлении Украины. В частности, он заверил, что правительство обеспечит прозрачные и понятные правила для всех игроков, которые смогут следить за всеми процессами через платформу DREAM. Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

"Мы строим Украину. Несмотря на войну, ежедневные атаки. Строим школы, садики, больницы, дома, мосты и дороги. Все вместе строим главную дорогу - к Победе. Сегодня на полях Лондонской конференции говорили о совместных усилиях цивилизованного мира по поддержке Украины в инфраструктурном восстановлении - We build Ukraine. Это объединение всех международных партнеров, которые приобщены или планируют присоединиться к восстановлению Украины. Это правительственные и неправительственные организации, финансовые институты, инвесторы, бизнес-объединения и отдельные представители бизнеса", - написал Кубраков.

По его словам, Украина чувствует поддержку партнеров на поле боя, и что не менее важно – в восстановлении. "Без стабильно работающей экономики гораздо сложнее получить и удержать победу", - отметил глава Минвосстановления.

Он подчеркнул, что We build Ukraine – это партнерство со всеми, кто уже помогает восстанавливать Украину или планирует это сделать.

"Понимаем, что участие в восстановлении должно быть обеспечено с украинской стороны прозрачными и понятными правилами, и качественными инструментами подотчетности. Так, партнеры смогут видеть проекты восстановления через систему цифрового управления восстановлением DREAM. Это означает контроль всех этапов реализации проектов - от проектирования до аудита результатов работ. Мы строим свободу", - подчеркнул Кубраков.

Он также разместил на своей странице видео с представителями различных международных организаций, которые подтверждают, что готовы восстанавливать Украину известными словами из одного из первых видеообращений Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения: "Мы все здесь".