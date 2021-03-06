Соответствующее поручение получили главы госадминистраций этих областей и столицы.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила председателям госадминистраций пяти областей и столицы обеспечить подачей кислорода не менее 80% коек, выделенных для больных коронавирусной болезнью.

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Как сообщается на Правительственном портале, такое решение принято на заседании Комиссии в субботу, 6 марта.

"Комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80 процентов коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусной болезнью COVID-19, и о результатах проинформировать Кабинет министров в недельный срок", - говорится в сообщении.

Такое решение связано с тем, в этих регионах показатель перепрофилированных коек для больных COVID-19 с централизованным снабжением кислорода или кислородными концентратами меньше необходимых 80%.

В Закарпатской области он на уровне 66%, в Ивано-Франковской области - 74%, в Одесской - 70%, в Ривненской - 72%, в Черновицкой - 78% и в Киеве - 78%.

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Автор: УНИАН