За последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией повысился.

57% украинцев считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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«57% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 21% считают их слишком мягкими (больше всего среди старшего поколения), 9% - наоборот, слишком жесткими (молодежь и средний возраст)», - говорится в результатах.

Указывается, что за последние несколько месяцев наблюдается рост числа тех, кто оценивает меры по борьбе с эпидемией как оптимальные.

Также за последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией повысился. 39% опрошенных удовлетворены деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса (57% - не удовлетворены). Деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, недовольны - 65%. Деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, недовольны - 61%. Деятельностью Кабинета министров довольны 25%, недовольны - 69%. Работой Верховной Рады довольны 20%, недовольны - 75%.

*** Опрос проводился 6-8 февраля среди населения Украины в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 10 февраля

В Украине за минувшие сутки выявлено 3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 253 055 человек, выздоровели – 1 092 376, умерли 23 934 человек.

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Автор: Константин Гончаров