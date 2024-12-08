На данный момент "минималка" по стране, если дело касается пенсионных выплат, составляет 2361 гривню. Трудовая пенсия по старости рассчитывается, исходя из уровня заработка и страхового стажа. Узнайте, кто может рассчитывать на пенсию в размере 10 000 гривень.
Какая пенсия в Украине 2024 и что будет в 2025 году
На данный момент средняя пенсия в Украине равна 5 851,9 гривням. В это число входят пенсионеры, которые получают:
- менее 3 000 грн - 25,8%;
- от 3001 до 2000 грн - 35,9%;
- от 5001 до 10 000 грн - 25,6%.
Только 12,7% украинцев могут похвастаться тем, что у них высокая пенсия - более 10 000 грн. Тем не менее, эксперты обещают, что в 2025 году возможна индексация и повышение размера выплат на 10-12%. Пенсия в Украине немного возрастет, но большинство пенсионеров этого не почувствуют.
Пенсия 10 000 гривень - кто может получить
Если исходить из того, какая пенсия в Украине считается высокой, то официальные данные говорят о цифре в 23 610 грн - это максимальная пенсия в Украине. Для того чтобы начислили именно такую, необходимо иметь полный страховой стаж и минимум 50 000 гривень официальной зарплаты в месяц. Также эти суммы выплат доступны госслужащим, работникам органов местного самоуправления, ученым и нардепам.
Из вышеописанного становится ясно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить максимальную пенсию в Украине. Такие возможности есть далеко не у всех, поэтому расскажем, какая должна быть зарплата для пенсии 10 000 грн, ведь эта сумма кажется более реальной.
Так, для того чтобы вам начислили пенсию в размере 10 000 гривень, необходимо зарабатывать минимум 27 094 гривень ежемесячно. Важно понимать, что при расчете пенсий учитывается не только стаж, но и размер зарплаты. Если у вас 40 лет стажа, но низкая зарплата, пенсия будет маленькой.