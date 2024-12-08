Некоторые украинцы могут рассчитывать на более высокую пенсию.

На данный момент "минималка" по стране, если дело касается пенсионных выплат, составляет 2361 гривню. Трудовая пенсия по старости рассчитывается, исходя из уровня заработка и страхового стажа. Узнайте, кто может рассчитывать на пенсию в размере 10 000 гривень.

Какая пенсия в Украине 2024 и что будет в 2025 году

На данный момент средняя пенсия в Украине равна 5 851,9 гривням. В это число входят пенсионеры, которые получают:

менее 3 000 грн - 25,8%;

от 3001 до 2000 грн - 35,9%;

от 5001 до 10 000 грн - 25,6%.

Только 12,7% украинцев могут похвастаться тем, что у них высокая пенсия - более 10 000 грн. Тем не менее, эксперты обещают, что в 2025 году возможна индексация и повышение размера выплат на 10-12%. Пенсия в Украине немного возрастет, но большинство пенсионеров этого не почувствуют.

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Пенсия 10 000 гривень - кто может получить

Если исходить из того, какая пенсия в Украине считается высокой, то официальные данные говорят о цифре в 23 610 грн - это максимальная пенсия в Украине. Для того чтобы начислили именно такую, необходимо иметь полный страховой стаж и минимум 50 000 гривень официальной зарплаты в месяц. Также эти суммы выплат доступны госслужащим, работникам органов местного самоуправления, ученым и нардепам.

Из вышеописанного становится ясно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить максимальную пенсию в Украине. Такие возможности есть далеко не у всех, поэтому расскажем, какая должна быть зарплата для пенсии 10 000 грн, ведь эта сумма кажется более реальной.

Так, для того чтобы вам начислили пенсию в размере 10 000 гривень, необходимо зарабатывать минимум 27 094 гривень ежемесячно. Важно понимать, что при расчете пенсий учитывается не только стаж, но и размер зарплаты. Если у вас 40 лет стажа, но низкая зарплата, пенсия будет маленькой.

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