Правительство требует от украинцев вернуть выплаченные 6500 по ошибке.

Многие украинцы в начале полномасштабного российского вторжения в Украину получили помощь от государства по программе "єПідтримка". Тогда каждому выплатили из бюджета по 6500 грн. Но, как оказалось, некоторые из тех, кто получил помощь, не имели на нее права. Кому выплатили деньги по ошибке, нужно ли возвращать 6500 грн от Зеленского и что будет в случае, если этого не сделать - рассказываем в материале.

Кому не положено 6500 грн - кто получил деньги ошибочно

В марте 2022 года украинское правительство расширило программу "єПідтримка", чтобы украинцы, потерявшие зарплату или доход из-за российского вторжения, имели право получить помощь от государства.

В числе тех, кому полагалась помощь, были работающие по контракту или физические лица-предприниматели. Но фактически оформить эту помощь через приложение "Дія" могли оформить все украинцы, в том числе и те, у кого не было на нее формального права - работники бюджетных учреждений, так как зарплата им продолжала начисляться в полном объеме. То есть, часть работников бюджетной сферы получили эту помощь ошибочно.

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Нужно ли будет возвращать 6500 гривен - что говорят в правительстве

Правительство сразу же потребовало вернуть ошибочно начисленные по программе "єПідтримка" 6500 грн, но не все сделали это. Сейчас речь идет об учителях и ученых, которые до сих пор не вернули деньги, говорится в письме Министерства образования и науки. Министерство образования и науки и Минэкономики составили перечень таких педагогов и ученых - они должны "срочно и в полном объеме" вернуть неправомерно полученную помощь в 6 500 гривен.

Ошибочные выплаты планируют перечислить в резервный фонд государственного бюджета - на нужды национальной безопасности и обороны. В случае невозврата неправомерно полученной помощи от государства Минэкономики будет обращаться в суд.

На 29.06.2023 средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования.

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