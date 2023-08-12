В начале российского вторжения многие украинцы получили денежную помощь, хотя формально не имели такого права.

Правительство намерено судиться с учителями и учеными, которые неправомерно получили 6 500 гривен денежной помощи от государства в начале полномасштабной войны и до сих пор не вернули эти деньги. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки (МОН), копию которого по информационному запросу получило издание "Украинские новости".

В письме отмечается, что МОН и Минэкономики составили перечень педагогов и ученых, которые должны "срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен". Эти деньги планируют перечислить в резервный фонд государственного бюджета, откуда их направят на нужды национальной безопасности и обороны.

"В случае невозврата безосновательно полученных бюджетных средств Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд", – сказано в письме Минобразования, датированном 13 июля, которое разослали учреждениям образования и науки.

Видео дня

По данным Минэкономики Украины, по состоянию на 29.06.2023 средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования.

Издание отмечает, что "непопулярное по содержанию" письмо Минобразования было подписано заместителем министра Светланой Даниленко, а не самим министром Оксеном Лесовым.

Почему правительство требует от педагогов вернуть 6500 гривен

В начале марта 2022 года правительство расширило старую программу "єПідтримка" и добавило в нее возможность получения гражданами разовой денежной помощи в размере 6 500 гривен. Помощь имели право получить украинцы, потерявшие зарплату или доход (или их часть) из-за российского вторжения. Речь шла о тех, кто работает по контракту, или является физическим лицом-предпринимателем.

Фактически помощь через приложение "Дія" могли оформить все украинцы, в том числе и те, кто формально не имел на это права. Например, работники бюджетных учреждений, зарплаты которым продолжали начислять в полном объеме – то есть они доходы не теряли. Позже таких людей обязали вернуть полученные деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: