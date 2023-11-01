Пограничники за 9 месяцев текущего года не пропустили за границу более 8 тысяч мужчин.

В условиях военного положения выезжать за границу могут те мужчины призывного возраста, у которых есть для этого законные основания и все необходимые документы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини", что на прошлой неделе за границу выезжали прежде всего мужчины призывного возраста, работающие водителями грузовиков (42% от общего количества). Еще 15% - лица с инвалидностью или многодетные мужчины, 5% - мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью, 3% - перевозчики гуманитарных грузов.

Демченко рассказал, что пограничники за 9 месяцев текущего года не пропустили за границу более 8 тысяч мужчин, которые пытались выехать из Украины, воспользовавшись системой "Шлях". При этом добавил, что довольно часто пограничники обнаруживают подделку документов, не подтверждение цели поездки по системе "Шлях". В частности, мужчина выезжает как водитель, но он даже нет водительского удостоверения или он не знает на какую фирму работает.

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"Довольно часто пытаются использовать поддельные документы, в частности, около 7 тысяч человек пытались использовать подделки о не пригодности к военной службе, или о многодетности. За такие действия лица в дальнейшем несут уголовную ответственность", - подчеркнул Демченко.

Выезд за границу для мужчин - это надо знать

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины был ограничен выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет. При этом есть исключения. Предусмотрено, что могут выехать мужчины, имеющие документ о непригодности к военной службе по медицинским показателям; об инвалидности I-III группы; о наличии трех и более детей; если мужчина воспитывает без матери несовершеннолетнего ребенка; сопровождает больного близкого родственника или родственника с инвалидностью; постоянно проживает за границей и имеет соответствующие документы.

Кроме того, выехать из Украины можно, получив специальное временное разрешение от государства, которое предоставляется, в частности, деятелям культуры, морякам и железнодорожникам, спортсменам, водителям-международникам, волонтерам.

Военнообязанных граждан Украины, которые незаконно пересекли границу во время действия военного положения, ждет ответственность.

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