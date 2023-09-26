Речь идет именно о тех, кто покинул пределы государства в нарушение закона, а не просто был за границей до войны и не возвращается обратно.

Военнообязанных граждан Украины, которые незаконно пересекли границу во время действия военного положения, ждет ответственность. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, военнообязанные мужчины продолжают совершать попытки незаконно пересечь границу, хотя в последнее время таких попыток стало заметно меньше, чем в начале войны. Покинуть страну пытаются как за пределами пунктов пропуска, так и через официальные пункты, но в нарушение процедур: например, по поддельным документам, или просто скрываясь в технических полостях транспортных средств.

Большинство таких беглецов пограничникам удается перехватить. А тем, кто таки смог ускользнуть, грозит ответственность по возвращении домой.

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"Если же кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избежит ответственности в соответствии с законодательством Украины", - заявил Демченко.

Какое именно наказание им грозит, спикер ГПСУ не уточнил.

Условия выезда мужчин за границу

Как ранее писал УНИАН, ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) были введены в первый день полномасштабного российского вторжения. Было сделано лишь несколько исключений. С определенными уточнениями они остаются и по сей день.

Так, мужчина призывного возраста может выехать за границу, если:

имеет документ о непригодности к военной службе по медицинским показателям;

имеет инвалидность I-III группы;

имеет троих и более детей;

воспитывает без матери несовершеннолетнего ребенка;

сопровождает больного близкого родственника или родственника с инвалидностью;

постоянно проживает за границей и имеет соответствующие документы.

Кроме того, выехать из Украины можно, получив специальное временное разрешение от государства. Их предоставляют деятелям культуры, морякам и железнодорожникам, спортсменам, водителям-международникам, волонтерам и тому подобное.

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