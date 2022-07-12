Согласно договоренностям с мэром города Ирпень, в рамках проекта "SOCAR. Украина. Вместе", компания SOCAR Energy Ukraine приняла участие в восстановлении разрушенной кровли Ирпенской школы №12 имени Зарифы Алиевой, а также замене окон и дверей. Кроме того, будет проведен ряд работ по благоустройству парка Дружбы имени Зарифы Алиевой.

"SOCAR предлагает руку помощи городу Ирпень. Мы профинансируем ремонт школы № 12 и водоснабжение парка имени Зарифы Алиевой", - отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR.

По словам мэра г. Ирпень Александра Маркушина, многие дома, школы и детские сады нуждаются в реконструкции. Для этого нужен большой ресурс и помощь.

"Ирпень призывает все предприятия в разных направлениях бизнеса приобщиться к восстановлению нашего прекрасного города. Мы предлагаем вам, чтобы имя ваших предприятий на всю жизнь было отчеканено в истории нашего Ирпеня", - подчеркнул председатель инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк